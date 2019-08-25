Британський есмінець HMS Defender приєднається до морської місії Сполучених Штатів Америки для спостереження за безпекою в Ормузькій протоці.

У повідомленні флоту Сполученого Королівства зазначається, що Військовий корабель захищатиме цивільні судна під прапором Великобританії.

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Великобританія готова захищати свободу судноплавства кожного разу, коли вона піддається випробуванням,

– заявив міністр оборони Британії Бен Уоллес.

Варто зазначити, що раніше Великобританія анонсувала своє приєднання до військово-морської місії США щодо забезпечення безпеки судноплавства в Перській затоці.



Британський есмінець 45 HMS Defender

До речі, раніше Іран застерігав Великобританію від створення європейської місії для гарантування безпеки руху кораблів у Перській затоці, заявивши, що будь-яка подібна місія ініційована європейськими країнами буде вважатися "ворожим сигналом" для Тегерана, що тільки посилить напруженість в регіоні Перської затоки.

Загострення ситуації у Перській затоці

Ситуація в Перській затоці та прилеглих районах помітно загострилася в останні кілька місяців. У сусідній Оманській затоці в середині червня було здійснено напади на танкери Front Altair і Kokuka Courageous.

Згодом іранські військові повідомили про збитий американський безпілотник після того, як апарат нібито порушив повітряний простір Ірану.

Пізніше, всередині липня, з'явилися повідомлення про спробу іранських військових затримати британське судно в районі Ормузької протоки на тлі затримання в Гібралтарі танкера ісламської республіки.

На початку серпня Іран захопив кілька танкерів, зокрема Stena Impero під британським прапором. Тегеран пояснив це тим, що кораблі нібито порушили правила судноплавства.