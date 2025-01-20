У боях за Україну загинув кримськотатарський захисник Длявер

Захищаючи Україну, на фронті 16 січня загинув кримськотатарський воїн Длявер. У Героя залишилися дружина та троє дітей.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Духовне Управління Мусульман Криму. Він отримав смертельне поранення на одному з активних напрямків фронту.

Читайте також На війні за Україну загинули двоє бійців з Волині – Сергій Хома і Артем Петровський

Без батька залишилися троє дітей

Після окупації Криму у 2014 році Длявер разом із сім’єю залишив півострів і переїхав на материкову частину України.

З початком повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року чоловік добровільно вступив до лав Збройних Сил України.

Длявер воював на найгарячіших точках фронту. Його знайомі зазначають, що кожне завдання він сприймав як ще один крок до звільнення рідного Криму, за яке він боровся до останнього подиху.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров висловив співчуття родині Героя.

Від імені Меджлісу кримськотатарського народу, бойових побратимів та друзів Длявера, делегатів Курултаю кримськотатарського народу та активістів кримськотатарського національного руху висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Героя,

– написав він.

Згадуючи Длявера, близькі та друзі наголошують на його скромності, відданості та принциповості.



Для мене велика честь знати особисто Героя Длявера. Він був скромним та уважним, стриманим та відданим своїм принципам. Військовослужбовець боровся за звільнення всіх окупованих територій та заради повернення до вільного від окупантів Криму. Вічна пам'ять і вдячність Герою за все, що він зробив для всіх нас. Щирі співчуття родині та близьким,

– йдеться у дописі Ельвіни Сейтбуллаєвої.

Попрощалися із захисником 18 січня у Київській області. У Длявера залишилися дружина та троє неповнолітніх дітей.