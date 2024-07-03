У ексзаступника генпрокурора Вербицького виявили 29 мільйонів необгрунтованих статків, – НАЗК

НАЗК провело розслідування способу життя Дмитра Вербицького, що раніше обіймав посаду заступника генпрокурора. Зазначається, що сума необґрунтованих активів становить майже 29 мільйонів гривень.

Вербицького звільнили за власним бажанням 1 липня. Сталося це незадовго після публікації розслідування про майновий стан Вербицького та його дівчини.

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НАЗК про статки Вербицького

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення Дмитра Вербицького. Сума необгрунтованих активів сягає майже 29 мільйонів гривень. Так, за дорученням службовця пов’язані з ним особи набули у власність:

автомобіль LEXUS ES 300H вартістю понад 960 тисяч гривень; автомобіль LEXUS NX 300H вартістю понад 480 тисяч гривень;

автомобіль PORSCHE MACAN T вартістю 3,5 мільйона гривень;

будинок та земельну ділянку в Києві вартістю 16,3 мільйона гривень;

будинок та земельну ділянку в Одесі вартістю 10 мільйонів гривень;

квартиру та земельну ділянку в Анталії (Туреччина) вартістю 3,9 мільйона гривень;

Крім того, не встановлено законних джерел походження готівкових коштів службовця на понад 2 мільйонів гривень, а також криптовалюти Tether (USDT).

Матеріали стосовно колишнього заступника Генерального прокурора направлено до Національного антикорупційного бюро України для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування,

– повідомили у НАЗК,

Нагадаємо, що раніше журналісти "Схем" з'ясували, що дівчина заступника генпрокурора Христина Ільницька володіє майном на десятки мільйонів гривень, зокрема віллою за 48 мільйонів гривень та Porsche за 4 мільйони. Автори матеріалу наголосили, що офіційний дохід дівчини не відповідає можливості придбати таке розкішне майно.

Цікаво, що при придбанні будинку з Ільницькою був племінник Дмитра Вербицького. Раніше він за довіреністю купував за занижену вартість нерухомості у котеджному містечку "Коник" для одеського бізнесу, де зрештою оселився сам заступник генпрокурора.

Після публікації цих фактів офіс генпрокурора ініціював службове розслідування. Окрім цього, власне розслідування щодо ймовірного незаконного збагачення відкрило й НАБУ.