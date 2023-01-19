Знов пригрозив ядеркою: Медведєва розковбасило від слів Шольца про те, що Росія має програти

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія обов'язково має програти у цій війні. Таку заяву політик зробив напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 20 січня.

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмітрій Медведєв не зміг лишитись осторонь таких заяв. Відтак, кремлівський блазень відреагував на слова Шольца черговими ядерними погрозами, передає 24 Канал.

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Що наговорив Медведєв

Російський політик зауважив, що 20 січня відбудеться чергова зустріч у форматі "Рамштайн", де українські партнери обговорюватимуть нові постачання в Україну важкого озброєння та ударних систем.

Через страх перед світовою спільнотою Медведєву не залишається нічого іншого, як ображати та погрожувати. Тому у своїй заяві політик називає світових лідерів "убогими недорозвиненими тусовщиками", які тільки те й роблять, що бажають Росії поразки.

Програш ядерної держави у звичайній війні може спровокувати початок війни ядерної. Ядерні держави не програють великих конфліктів, від яких залежить їх доля,

– видав Медведєв.

За його словами, така риторика має бути очевидна для будь-якої людини, а надто – західних політиків.

Як на це відреагували у Кремлі

Речник президента Росії Дмітрій Пєсков відразу спростував заяви Медведєва про ядерну війну. Ймовірно, вже навіть Кремль не може стримувати експрезидента у його дурних і цинічних висловлюваннях.

"Заява Медведєва про можливі наслідки "програшу ядерної держави" не означає, що Росія готова змінити оборонну доктрину та застосувати ядерну зброю", – сказав Пєсков.

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