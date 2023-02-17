Зеленський призначив очільника військової адміністрації Чернігова: що про нього відомо
Джерело:розпорядження Володимира Зеленського
Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення Дмитра Брижинського головою Чернігівської міської військової адміністрації. До призначення полковник ЗСУ був на посаді керівника патронатної служби апарату облдержадміністрації Чернігівщини.
Відповідне розпорядження президента було опубліковане ввечері 17 лютого. За плечима Дмитра Брижинського чималий бойовий досвід, зокрема полковник очолював штаб оборони Чернігова з початком повномасштабного вторгнення Росії.
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Що відомо про Дмитра Брижинського
Дмитро Брижинський закінчив Харківський інститут танкових військ (2001), Чернігівський державний інститут економіки і управління (2008), Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Шевченка (2010), Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (2018), Національний університет "Чернігівська політехніка" (2021).
У 2014 році очолював БТГ 1-ї окремої танкової бригади на базі механізованого батальйону, яка у червні блокувала окупаційні російські сил під Луганськом. Згодом став начальником штабу та першим заступником командира військової частини 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Гетьмана Виговського, а в березні 2019 року очолив 93-тю окрему механізовану бригаду "Холодний Яр".
З початком повномасштабного вторгнення керував штабом оборони Чернігова, а в травні став командиром 58 окремої мотопіхотної бригади. У жовтні Брижинський став керівником патронатної служби апарату облдержадміністрації Чернігівщини та радником голови ОВА В'ячеслава Чауса.
Чому в Чернігові утворили військову адміністрацію
- 7 грудня 2022 року Яворівський районний суд заборонив міському голові Чернігова Владиславу Атрошенку обіймати свою посаду протягом року.
- Сам Владислав Атрошенко звинуватив представників Офісу Президента у тиску на суд. Також він заявив про "справу честі" та сказав, що подаватиме апеляцію.
- Згодом 1 лютого 2023 року Львівський апеляційний суд розглянув апеляцію на рішення Яворівського районного суду. Та Владислава Атрошенка таки відсторонили від посади мера на один рік.
- Причиною відсторонення стало те, що у серпні 2022 року Владислав Атрошенко дав вказівку своєму водієві вивезти автомобіль дружини Tesla Model X за кордон. За словами правоохоронців, це приватний інтерес. Адже водій мав офіційне відрядження та гроші на бензин з бюджету міста.
- 9 лютого виконувачем обов’язків Чернігівського міського голови було призначено секретаря міськради Олександра Ломака.
- Уже 13 лютого Володимир Зеленський підписав указ про створення в Чернігові міської військової адміністрації.