Про поранення я навіть не знала, – мама "Да Вінчі" пригадала, як він вперше потрапив на війну

Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло відправився на війну у 2014 році добровольцем. Відтоді він боронив країну нас Сході. Там він і отримав перше поранення.

Про це в інтерв'ю розповіла мама Героя Оксана Коцюбайло. Вона поділилася, як дізналася про поранення сина.

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Про поранення дізналася від товаришів "Да Вінчі"

Мати Героя розповіла, що з початком Революції Гідності "Да Вінчі" неможливо було стримати – він перестав навчатися у коледжі й брав активну участь у подіях на Майдані. У 2014 році він вже відправився на війну, аби боронити країну від ворога.

Пані Оксана пригадує, що відмовляла сина від такого рішення, адже йому було лише 18 років. Проте "Да Вінчі" був упевнений у своєму рішенні. Мати Дмитра розповідає, що він кілька разів просив, аби його не проводжали з дому й не виходили за ним.

Згодом "Да Вінчі" отримав перше важке поранення. Сталося це у бою в селищі Піски Донецької області. Про поранення мати Героя дізналася від товаришів, які надіслали їй відео з Дмитром.

Про це поранення я навіть не знала. Аж потім кинули хлопці, що Діма поранений. Я до нього дзвоню, питаю "Діма, що ти там?". Він мені каже: "Та мамо, все нормально. Там маленька подряпина",

– пригадує пані Оксана.

Згодом син приїхав на реабілітацію в рідний Івано-Франківськ, проте дуже скоро "втік" з неї.

Мати пояснила позивний "Да Вінчі"

Пані Оксана розповіла, що у дитинстві Герой був дуже активним. Він займався різними видами спорту, проте найбільше полюбляв малювати. Звідси й з'явився позивний Дмитра – "Да Вінчі".

"Тому що він малював і його так прозвали "Да Вінчі". Дали йому позивний "Да Вінчі", – розповіла мати Дмитра.

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