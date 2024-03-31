Був зниклим безвісти понад 2 роки: на Полтавщини попрощалися з пілотом Дмитром Фішером

У Миргородській громаді 30 березня попрощалися з українським пілотом Дмитром Фішером. Він був одним із найкращих пілотів українських Су-27.

З 2022 року Фішер вважався зниклим безвісти. Пілота в останню путь провели рідні та близькі.

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У Миргороді попрощалися з Дмитром Фішером

У Миргородській міській раді повідомили, що Дмитро Фішер, який народився 8 березня 1973 року, досяг значних успіхів у своїй військовій кар'єрі. Після закінчення середньої школи в 1990 році Фішер вступив до Чернігівського льотного училища, де навчався на пілота.

Зрештою, у 1994 році він став пілотом винищувача Су-27. Фішер продовжив навчання і у 2012 році закінчив престижний Харківський університет Повітряних Сил Збройних Сил України.

Фішер також служив командиром ланки, а згодом командиром 831-ї бригади тактичної авіації. Він брав участь у різних міжнародних авіашоу в таких країнах, як Польща та Великобританія. На одному з британських авіашоу Фішер, який представляв Україну, був нагороджений призом за "Найкращий пілотаж серед країн, що не є членами НАТО".

Пілот також служив у 40 бригаді тактичної авіації. У 2017 році обіймав посаду заступника командира цієї бригади. Вже у 2022 році він був відзначений за особисту мужність і незламну відданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

За трагічним збігом обставин, 5 червня 2022 року Дмитро Фішер завершив своє останнє бойове завдання і вважався зниклим безвісти. Його сім'я та бойові побратими не втрачали надії на його виживання, але в березні 2024 року експертиза ДНК підтвердила, що пілот загинув.

У Миргороді попрощалися з пілотом Дмитром Фішером / Фото Миргородської міської ради

Сім'я та друзі пілота зібралися, щоб попрощатися з ним. Героя вшанували традиційними льотними ритуалами та військовими почестями. Його поховали на Алеї Героїв у Миргороді.