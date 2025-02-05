Профі у своїй справі та відважний воїн: пам'яті пілота Дмитра Фішера, який загинув на Запоріжжі

У російсько-українській війні, на жаль, ми втрачаємо кращих із нас. Одним із таких є пілот Дмитро Фішер, який з початком повномасштабного вторгнення повернувся до армії та виконував бойові завдання. Однак, на жаль, у 2022 році він загинув на Запоріжжі, але попрощатися з ним змогли лише через майже 2 роки.

Дмитру Фішеру назавжди 49 років. Його літак 5 червня 2022 року уразила ворожа ППО на Запоріжжі. Пілот намагався врятувати літак, однак, на жаль, він впав в Оріхівському районі на замінованому полі окупованої території. Евакуювати тіло Фішера вдалося тільки рік тому. Історію Дмитра Фішера розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу Не повернувся з бойового завдання: загинув льотчик Іван Болотов

Професіонал, визнаний за кордоном

Після закінчення школи Дмитро Фішер одразу обрав напрямок військової авіації та став студентом Чернігівського льотного училища. Тоді юний пілот хотів потрапити на авіабазу у Миргороді на Полтавщині, тому навідувався туди ще до розподілу, аби потім на нього надіслали запит в училище.

У 1994 році Дмитро Фішер став пілотом винищувача Су-27. Відтоді регулярно брав участь у навчаннях та авіашоу, а також у навчанні нових пілотів. У 2011 році він був учасником навчань "Безпечне небо", де опановував навички повітряного бою. Разом з тим він навчався у Харківському університету Повітряних сил ЗСУ.



Дмитро Фішер / Фото, надане 24 Каналу

За роки служби він обіймав посаду командира ланки, а згодом – командира авіаційної ескадрильї 831-ї бригади тактичної авіації.

Також пілот брав участь у міжнародних авіаційних показах. Наприклад, у Великій Британії на одному з авіашоу Дмитро Фішер був відзначений премією за найкращий показ фігур вищого пілотажу серед країн, які не є членами НАТО. А у 2017 році на International Airshow у Польщі отримав подяку від тамтешнього президента.

Су-27 і початок російсько-української війни

Коли почалася російсько-українська війна, Дмитро Фішер перехопив російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20 південніше Донецька. Цей борт порушив повітряний простір України. Фішер на борту Су-27 тримав ворожий літак у зоні видимості й мав запустити ракету, аби збити його. Однак тоді він отримав жорсткий наказ не застосовувати зброю, аби росіяни не використали це як привід для повномасштабного вторгнення.



Дмитро Фішер на борту Су-27 / Фото, надане 24 Каналу

У 2017 році Дмитро Фішер став заступником командира 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ. Однак через рік пілот завершив службу у війську. Та через 4 роки довелося повернутися.

24 лютого. Майже вся країна прокидається від вибухів – росіяни атакують ракетами від Луганщини до Львівщини. Тоді багато людей без вагань стали на захист Батьківщині, а Дмитро Фішер – повернувся до війська.

Останнє бойове завдання Фішера

З перших днів повномасштабної війни Дмитро Фішер робив усе для захисту українського неба під час боїв за Київщину, Чернігівщину, Сумщину і Харківщину. За самовіддану службу і виявлену мужність у квітні 2022 року був відзначений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Також Дмитро Фішер брав участь в операції зі звільнення острова Зміїний, завдаючи ударів по росіянах там. Острів було звільнено того літа, однак, на жаль, Фішер цього не побачив.



Дмитро Фішер / Фото, надане 24 Каналу

Своє останнє бойове завдання Дмитро Фішер виконував у Запорізькій області 5 червня 2022 року. Однак тоді ворожа ППО підбила Су-27 і літак розбився на тимчасово окупованій території Оріхівського району. Офіційно з того часу пілот вважався зниклим безвісти, а можливостей евакуювати тіло Фішера не було.

Лише через понад рік під час контрнаступу українських військ з території, де розбився літак, вдалося вибити росіян, але вона перейшла у сіру зону. Загарбники замінували абсолютно все під час відступу. Включно з останками пілота, які весь цей час залишалися на місці аварії.

Та забрати тіло пілота здавалося майже неможливим – щільне мінування і відстань від ворожих позицій близько 500 метрів. Однак у лютому 2024 року бійці ГУР МО змогли евакуювати останки Дмитра Фішера, а пізніше тест ДНК підтвердив, що це саме він. Прощання відбулося 28 березня 2024 року в Миргороді – майже через 2 роки після загибелі.



Прощання з Дмитром Фішером / Фото 831-ї бригади тактичної авіації

Зараз побратими Дмитра Фішера виступають за присвоєння пілоту звання Героя України із врученням ордену Золота Зірка (посмертно) за його внесок в оборону України, за мужність та відвагу, виявлені під час повномасштабної російсько-української війни.