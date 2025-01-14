У боях з окупантами загинув працівник Львівської галереї мистецтв Дмитро Ганжа
На війні загинув співробітник Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького Дмитро Ганжа. Воїн обороняв Україну з перших днів повномасштабної війни.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.
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Дмитро Ганжа загинув у боях на Запорізькому напрямку
13 січня стало відомо, що війна обірвала життя молодшого наукового співробітника Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького Дмитра Павловича Ганжі. Він ніс службу в лавах Львівської 125 бригаді ТрО.
На фронт пішов добровольцем з перших днів війни. Три роки на фронті.
Ми будемо пам’ятати його як героя, який віддав своє життя заради нашого майбутнього. Висловлюємо найглибші співчуття родині та близьким. Світла пам'ять і вічна слава Герою!
– написали колеги Дмитра Ганжі.
Героя Дмитра Ганжу поховають у Львові, панахида пройде 13 січня в храмі Святої Софії – Премудрості Божої.
Що відомо про Героя
Дмитро Ганжа народився в 1979 у Краматорську. Працював у відділі науково-експозиційної роботи Львівської національної галереї мистецтв.
Дмитрові пощастило зустріти своє кохання Олену, з якою вони створили сім'ю.
У 2022 році Дмитро Ганжа не залишився осторонь біди та пішов до війська. Він служив у Львівській 125 бригаді ТрО, 219 батальоні, 1-й стрілецькій роті.
Вічна пам’ять і слава Героєві України Дмитрові Ганжі!