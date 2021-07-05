Мінкульт вніс російського коментатора Губернієва в "чорний список"

Міністерство культури внесло російського спортивного коментатора Дмитра Губернієва до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Відповідне подання внесло СБУ.

У Мінкульті не пояснили причину, чому Губернієв опинився у списку. Відтепер список налічує 204 особи.

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Дмитро Губернієв у "чорному списку"

Відомий російський коментатор і один з провідних спортивних ведучих нещодавно доклався до обговорення форми української збірної на Євро-2020. Він зауважив, що не варто акцентувати на ній увагу, а варто розвивати російський футбол і перейматися його насущними питаннями.

Втім, саму форму він теж критикував. Наприклад, не визнавав, що Україна має право наносити на карту Крим. Губернієв в'їдливо прокоментував, що у такому дусі Україна може нанести хоч Африку, хоч Аляску. Саму форму називав політизованою.

Кого Мінкульт вніс у "чорний список": нещодавні оновлення

На початку червня список поповнився російським режисером Олегом Джураєвим, акторкою Ганною Пєсковою і актором Романом Юрченком. 18 червня у список внесли музиканта Сергія Скачкова із гурту "Земляни".

Втім, одне з поповнень спричинило справжній скандал: йдеться про співака Філіпа Кіркорова. Мінкульт вніс його до "чорного списку" 22 червня. Як пояснили, зробили це через пропагандистські заяви і підтримку окупації Криму.

Проте вже 27 червня СБУ відкликала своє подання щодо Кіркорова і його прибрали зі списку. Причини такого рішення у відомстві не повідомили.