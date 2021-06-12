Гудков, який втік з Росії через переслідування, планує виїхати з України

Колишній депутат Держдуми Росії Дмитро Гудков, який лише нещодавно прибув в Україну, збирається виїхати до Болгарії. Зауважимо, що на батьківщині росіянин потерпав від політичного переслідування.

Про наміри ексдепутата повідомили російські ЗМІ. За їхніми даними, Гудков залишить Україну приблизно за тиждень.

Важливо Російський опозиціонер Дмитро Гудков залишив Росію і приїхав в Україну

Чому політик вирішив поїхати до Болгарії – наразі залишається таємницею.

Чому він виїхав з Росії

Гудков є одним з небагатьох російських політиків, який публічно висловлювався проти збройної агресії Росії на Сході України . За його словами, Росія вдалася до цієї війни, що потішити себе примарною "величчю". Гудков, бувши у Держдумі, не голосував за входження окупованого Криму до складу Росії.

На батьківщині ексдепутата та його тітку Ірина Єрмілова підозрюють в заподіянні майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою з особливо великим збитком.

За версією слідства, організація, яку очолювала Єрмілова, не виплатила борг за договором оренди нежитлового приміщення у 2015 – 2017 роках. Потерпілим у справі виступає департамент міського майна Москви – власник приміщення, відзначали адвокати.

Гудков заперечує підозри. Він заявив, що кримінальна справа, за якою він затриманий, стосується фірми його батьків, до якої він не має стосунку.