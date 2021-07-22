Шизофренія чистої води, – російський опозиціонер про скаргу Кремля на Україну в ЄСПЛ

Росія вперше поскаржилась в Європейський суд з прав людини на Україну. Російський опозиціонер Дмитро Гудков, який втік в Україну через переслідування та тиск, розкритикував звернення.

Він назвав скаргу абсолютно цинічною та абсурдною. Гудкова обурило те, що Росія визнає Європейський суд тільки тоді, коли для них вигідно.

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"Росія подала позов до ЄСПЛ проти України через розв'язану на Донбасі війну, збитий Boeing, переслідування ЗМІ та інших речей, якими щодня Путін милується в дзеркалі. Це, звичайно, шизофренія чистої води", – зазначив Гудков.

Він зауважив, що навіть для малої частини тих українців, які могли вірити в "один народ", скарга Росії в ЄСПЛ все розставила на свої місця.

Вже ніхто не дивується. "Кремль" і "адекватність" – ці 2 слова хоч зараз можна розбирати в 5 класі як приклад антонімів,

– підсумував Гудков.

Скарга Росії на Україну в ЄСПЛ: про що мовиться

Про позов Росії стало відомо 22 липня. Кремль хоче у Європі довести, що їх нібито немає на Донбасі, а саме Україна порушує права людей.

Росія у скарзі виклала низку звинувачень. Зокрема, заявила, що Україна нібито переслідує журналістів , придушує свободу слова та винна у катастрофі малазійського Boeing MH17 на Донбасі.

, та винна у на Донбасі. Очільник українського Мін'юсту Денис Малюська впевнений, що на Москву чекає неминула поразка у процесі.