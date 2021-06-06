Російський опозиціонер Дмитро Гудков залишив Росію і приїхав в Україну

Колишній депутат Держдуми Дмитро Гудков повідомив про свій від'їзд з Росії. Залишити країну йому довелося через кримінальне (по суті політичне) переслідування.

Гудков повідомив, що уже під'їжджає до Києва. Тут у нього заплановані зустрічі та участі в телеефірах.

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Гудкова могли арештувати

Як повідомляє опозиціонер, декілька джерел з оточення Адміністрації президента йому повідомили, що кримінальну справу проти нього хочуть "розкрутити". Мета – арешт.

Вважаю, що висмоктана з пальця "Справа про підвал" була порушена виключно, щоб не допустити мене на вибори і видавити з країни як мінімум до дня голосування,

– написав Дмитро Гудков.

Рішення про переїзд, як пише Гудков, підтримали рідні і близькі, які також отримали інформацію про загрози та ризики

Російські ЗМІ написали, що у Дмитра Гудкова була підписка про невиїзд, яку він нібито порушив. Втім, як повідомив Гудков, у нього не було ніякої підписки про невиїзд, а ЗМІ маніпулюють.

Гудкова затримали 1 червня в рамках кримінальної справи про заподіяння особливо великої майнової шкоди. Також як підозрювана була затримана тітка Гудкова – Ірина Єрмілова.

Справа стосується несплати боргу організацією, яку очолювала Єрмілова, за договором оренди нежитлового приміщення в 2015 – 2017 роках. Потерпілим у справі виступає департамент міського майна Москви – власник приміщення, відзначали адвокати.

Гудков заперечує підозри. Він заявив, що кримінальна справа, за якою він затриманий, стосується фірми його батьків, до якої він не має стосунку.

За словами політика, Росія вдалася до цієї війни, що потішити себе примарною "величчю".

Що відомо про Гудкова

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