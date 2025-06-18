Батьки чекали його весь день: під завалами дев'ятиповерхівки загинув 31-річний Дмитро Ісаєнко

Тіло хлопця, батьки якого увесь день чекали на нього під руїнами будинку в Солом'янському районі Києва, рятувальники змогли дістати з-під завалів лише увечері 17 червня. Загиблим виявився 31-річний Дмитро Ісаєнко.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова у фейсбуці.

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Що відомо про Дмитра Ісаєнка

Дмитро Ісаєнко, який загинув під руїнами власного будинку внаслідок російської атаки, навчався на першому курсі магістратури університету імені Драгоманова на факультеті фізичного виховання, спорту і здоров'я за спеціальністю "Фізична культура та спорт (здоров'я людини та фізична рекреація)".

Світла пам'ять Дмитру Ісаєнку… У ці страшні дні серця українців розриваються від болю… Це хлопець, за долею якого стежила вся країна. Той, чиї батьки стояли біля руїн знищеного будинку й чекали свого сина, молилися та не відходили… Ми всі молилися разом з ними. Їхні світлини облетіли весь світ, стали символом болю й надії… Та дива не сталося,

– йдеться у повідомленні. Дмитро Ісаєнко / Фото УДУ імені Михайла Драгоманова На момент смерті йому був всього 31 рік. "Молодий, світлий, добрий. Дмитро був гарним другом, гідним сином, натхненною людиною… Він жив, вчився, вірив у життя – поки його не забрала війна", – зазначають в університеті.

Також колектив навчального закладу висловив щирі співчуття родині загиблого.

Нагадаємо, що внаслідок масштабної атаки Росії на Київ 17 червня загинула щонайменше 21 людина. Однак кількість жертв може зрости, адже розбір завалів усе ще продовжується.