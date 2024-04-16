"Стало погано зранку": стала відома причина смерті Дмитра Капранова
Джерело:Obozrevatel
16 квітня раптово помер письменник, публіцист і громадський діяч Дмитро Капранов. Друг і колега Капранова Сашко Лірник розповів ЗМІ, що стало причиною смерті.
Дмитро Капранов пішов з житття у віці 56 років. За словами друга письменника, Капранов мав проблеми із серцем і помер від серцевого нападу.
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"Лікарі казали, що все нормально"
Мені абсолютно не хочеться зараз щось коментувати, просто скажу: що брати Капранови – це частина мого Всесвіту. Мені настільки гірко, що не годен зараз навіть підібрати слова… Для мене Україна – це вони. Дмитро мав проблеми з серцем, хворів. Ми всі переживали, але лікарі казали, що все нормально. А тут стало погано зранку – і все. Позавчора ми ще бачилися – він так жартував гарно,
– поділився Сашко Лірник.
Лірник також розповів, що свій наступний сценарій він написав саме про братів Капранових – вони також грали в кіно.
"Вони обидва для мене – і Дмитро, і Віталій – дуже рідні мені люди. Часто знайомі казали, що навіть не можуть їх розрізнити – настільки схожі. Я можу їх розрізнити, але спеціально цього не робив, бо вони – одне ціле. Я завжди звертався "братик", і вони мене так називали. Вони і письменники, і сценаристи, і артисти, і співаки, і кобзарі – дуже талановиті. В кіно в мене знімалися, а наступний сценарій я про них написав. Але, бачите, яка біда сталася", – додав Сашко Лірник.
За словами Лірника, разом з Дмитром пішла частина його душі.
Україна отримала ще одну трагічну звістку
- Увечері 15 квітня стало відомо, що загинув військовий Павло Петриченко. Про смерть воїна повідомила його сестра Марина Петриченко.
- Петриченко був активістом, молодшим сержантом, бійцем 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка та аеророзвідником. Воював на Херсонському та Донецькому напрямках.
- До війни Павло був проєктним менеджером, вів бізнес. Перед повномасштабним вторгненням вів проєкти в Сергія Притули. Також Петриченко був активістом й одним із засновників руху "Хто замовив Катю Гандзюк",.