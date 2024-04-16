"Стало погано зранку": стала відома причина смерті Дмитра Капранова

16 квітня раптово помер письменник, публіцист і громадський діяч Дмитро Капранов. Друг і колега Капранова Сашко Лірник розповів ЗМІ, що стало причиною смерті.

Дмитро Капранов пішов з житття у віці 56 років. За словами друга письменника, Капранов мав проблеми із серцем і помер від серцевого нападу.

Читайте також Брати-близнюки зустріли сестер-близнючок: як склалося особисте життя Дмитра і Віталія Капранових

"Лікарі казали, що все нормально"

Мені абсолютно не хочеться зараз щось коментувати, просто скажу: що брати Капранови – це частина мого Всесвіту. Мені настільки гірко, що не годен зараз навіть підібрати слова… Для мене Україна – це вони. Дмитро мав проблеми з серцем, хворів. Ми всі переживали, але лікарі казали, що все нормально. А тут стало погано зранку – і все. Позавчора ми ще бачилися – він так жартував гарно,

– поділився Сашко Лірник.

Лірник також розповів, що свій наступний сценарій він написав саме про братів Капранових – вони також грали в кіно.

Редакція 24 Каналу приносить свої співчуття рідним та близьким Дмитра Капранова. Світла пам'ять.

"Вони обидва для мене – і Дмитро, і Віталій – дуже рідні мені люди. Часто знайомі казали, що навіть не можуть їх розрізнити – настільки схожі. Я можу їх розрізнити, але спеціально цього не робив, бо вони – одне ціле. Я завжди звертався "братик", і вони мене так називали. Вони і письменники, і сценаристи, і артисти, і співаки, і кобзарі – дуже талановиті. В кіно в мене знімалися, а наступний сценарій я про них написав. Але, бачите, яка біда сталася", – додав Сашко Лірник.

За словами Лірника, разом з Дмитром пішла частина його душі.

Україна отримала ще одну трагічну звістку