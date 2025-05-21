СБУ задокументувала нові злочини пропагандиста Кисельова і повідомила йому про додаткову підозру

Дмитро Кисельов продовжує популяризувати російську збройну агресію, закликати до захоплення України та виправдовувати воєнні злочини окупантів. СБУ задокументувала нові злочини підсанкційного російського пропагандиста.

Йому заочно оголосили нову підозру за 4 статтями ККУ. Про це в середу, 21 травня, повідомили в Службі безпеки України, передає 24 Канал.

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Що відомо про нову підозру

Підривну діяльність Кисельова українські правоохоронці документують ще з початку повномасштабної війни. Фігурант залишається ведучим одного з головних рупорів московської пропаганди – "Вістей тижня" на центральному каналі Кремля.

Кисельов регулярно поширює фейки, намагається виправдовувати російську війну, закликає до повалення конституційного ладу в Україні та захоплення її території.

Нагадаємо, у березні 2022 року слідчі СБУ заочно повідомили Кисельову про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

За додатковою доказовою базою та висновками експертиз, СБУ заочно повідомила Кисельову про нову підозру за 4 статтями ККУ про:

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені з використанням ЗМІ;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків;

пропаганду війни;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікацію її учасників.

Оскільки зловмисник переховується на території держави-агресора, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, у квітні СБУ висунула додаткові підозри Ользі Скабєєвій. Судово-лінгвістичні експертизи підтвердили її участь в інформаційно-підривній діяльності проти України, зокрема в етері програми "60 хвилин".