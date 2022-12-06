Захисник Маріуполя "Орест" після російського полону повернувся на військову службу

Звільнений з полону пресофіцер Дмитро Козацький з позивним "Орест" вирішив повернутися на військову службу. Лише у вересні його та частину захисників "Азовсталі" обміняли на російських окупантів.

Цю новину сам Дмитро Козацький повідомив у твітері. Дмитро був небагатослівним, хоч на оприлюдненій світлині усміхнувся.

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"Орест" просто написав, що повернувся на військову службу.

Сьогодні перший день, як повернувся на військову службу,

– зазначив він.

Мережа в захваті від такого вчинку захисника Маріуполя, йому одразу почали писати слова подяки:

"Дякуємо за захист, пане "Орест",

"З поверненням і дякуємо за службу!",

"Зі Святом. Бережіть себе", "Сил вам!".



"Орест" оголосив, що повертається на військову службу / Фото з твітера Дмитра Козацького

Хто такий Дмитро Козацький

Дмитро Козацький з позивним "Орест" – автор кадрів поранених українських воїнів у польовому шпиталі на заводі "Азовсталь", які облетіли весь світ. Він понад 80 днів тримав оборону разом з іншими побратимами на "Азовсталі" в Маріуполі, перебуваючи там у нелюдських умовах з мінімальним запасом їжі та харчуючись один раз на день.

Ввечері 21 вересня Україна повернула з російського полону 215 українських військових, зокрема, захисників "Азовсталі". Вже за кілька днів він нарешті зустрівся з рідними. Його зустрічали мама, сестра та друзі. Відомо, що у російському полоні "Орест" схуд до 55 кілограмів.