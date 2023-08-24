Кулеба разом з іншими очільниками МЗС почав "співати" гімн у соцмережах

Україна святкує 32 День Незалежності. Своєрідний "челендж" у цей день почав Дмитро Кулеба, який вирішив "заспівати" гімн у твітері.

Очільник міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму твітері почав "співати" гімн України. Він також "запросив" долучитися міністрів закордонних справ інших країн.

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Гімн України в твітері

Дмитро Кулеба залишив у своєму пості перший рядок українського гімну.

Ще не вмерла України і слава, і воля,

– написав він.

У цьому ж дописі він відзначив своїх колег, яких, очевидно, запрошує продовжити. Зокрема, він очікує відповіді від міністра закордонних справ Естонії, Литви, Нідерландів, Швеції, Північної Македонії, Великої Британїі, Франції, Німеччини, Італії, Європейського Союзу, Канади та державного секретаря США.

Водночас першу відповідь Кулеба отримав від Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір, глави МЗС Ісландії.



Очільники МЗС інших держав відповіли Кулебі / Скриншот 24 Каналу

Україна святкує 32 День Незалежності