"Я ледь не послав його": Кулеба згадав найважчі перемовини

З березня 2020 по вересень 2024 року Дмитро Кулеба обіймав посаду міністра закордонних справ України. За цей час політик провів величезну кількість зустрічей з колегами усіх світових континентів – від Європи до Африки.

Але в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пригадав одні з найважчих переговорів за час державної служби.

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Переговори, які розлютили

Кулеба ділить особливі переговори на 2 типи:

за локацією та форматом;

за змістом.

"Здавалося б мене нічого не може вивести себе, але якось були переговори з одним міністром закордонних справ латиноамериканської країни. Це саме ті переговори за змістом. Чесно, ледь не послав його за російським кораблем",

– поділився політик.

Каменем спотикання стало різне бачення війни в Україні. Адже, як пояснив Кулеба, в Україні її розуміють як вона є, в країнах Європи по-іншому, а в країнах Африки, Азії чи Латинської Америки зовсім інакше.

Політика обурила риторика: "ми за вас, ми вас підтримуємо, але Україні потрібно перестати постачати зброю і тоді війна закінчиться". Мовляв, Росія зробила помилку, але це загалом добра та позитивна країна, яка багато чого зробила і варто знаходити порозуміння.

Коли ти слухаєш це в концентрованому пакеті від міністра закордонних справ іншої країни, це було 3 – 4 розмови і, чесно кажучи, конкретно хотілось послати,

– сказав Кулеба.