Кулеба поговорив із прем'єром Ізраїлю про ППО для України

Очільник українського МЗС поговорив із прем'єр-міністром Ізраїлю. Дмитро Кулеба розповів Яїру Лапіду про невимовні страждання, людські жертви та руйнування, спричинені російськими ракетами та іранськими безпілотниками.

Деталі зустрічі розкрив сам український міністр закордонних справ.

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"Ми детально обговорили звернення України до Ізраїлю щодо надання систем і технологій протиповітряної та протиракетної оборони", – додав Кулеба.

Своєю чергою Лапід зазначив, що поділився з Кулебою "глибоким занепокоєнням через військові зв'язки між Іраном і Росією".

Ізраїль стоїть з українським народом,

– підкреслив він.

Зауважимо, що днями ЗМІ повідомляють про зрив переговорів між Міноборони України та Ізраїлю. Розмова Бені Ганца та його колеги з України Олексія Резнікова мала відбутися 17 жовтня, але її скасували.

Ізраїль нібито відхилив запит України на розмову. Хоча українські офіційні особи кажуть, що переговори насправді ініціювала ізраїльська сторона, і зробила це кілька днів тому.

Ізраїль відмовляється постачати озброєння до України

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Ізраїль утримувався від надання озброєння Києву. Раніше Київ просив Ізраїль поставити системи протиповітряної оборони, проте Ізраїль наразі відмовився від цього, не бажаючи "провокувати Росію".

Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що в Ізраїля є багато військових потужностей, які могли б допомогти Києву у війні. Зокрема, це залізний купол та потужні безпілотники.

Президент Володимир Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність допомоги Україні, сказавши, що "приголомшений" цим. Зрештою, 20 жовтня стало відомо, що Ізраїль готовий надати системи раннього попередження про ракетні атаки. Однак в ОП підкреслили, що цього замало.

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