З 3 серпня 2026 року Україна не має призначеного посла у США. Тоді Володимир Зеленський звільнив із цієї посади Ольгу Стефанішину, однак нового представника України у Вашингтоні досі не призначили.

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував, чи пропонував йому президент Володимир Зеленський очолити посольство України у США.

Кулеба назвав кадрові рішення прерогативою президента

Кулеба зазначив, що не коментуватиме, чи отримував таку пропозицію від президента.

Я не коментую, що хто кому пропонував. Я вважаю, що це виключно прерогатива президента,

– пояснив ексміністр.

Він додав, що не вважає доречним публічно підтверджувати або спростовувати можливу пропозицію, адже рішення має оголошувати сам Зеленський.

Мені зараз сидіти і казати: "Ні, не пропонував" або казати: "Так, пропонував, але я відмовився" – це все така гординя і лукавство,

– наголосив Кулеба.

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Чому Україні потрібен посол у США

Кулеба також пояснив, що відсутність українського посла у Вашингтоні може стати серйозною проблемою вже з січня 2027 року. За його словами, американська політика дедалі більше зосереджується не лише в Білому домі, а й у Конгресі, де Україні потрібно вибудовувати нові контакти.

Посол має постійно працювати з конгресменами та сенаторами, формувати нове коло підтримки України й доносити український порядок денний американським політикам. Втім Кулеба переконаний, що кандидат на цю посаду має бути людиною, якій президент довіряє і з якою йому комфортно працювати.