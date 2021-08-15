Страшна ДТП у Будапешті: Кулеба висловив співчуття рідним загиблих
Джерело:Дмитро Кулеба у твітері
Дмитро Кулеба висловив співчуття рідним і близьких загиблих у ДТП, яка сталася 15 серпня в Угорщині. Аварія поблизу Будапешта забрала життя 8 людей, ще 48 – постраждали.
Міністр закордонних справ зазначив, що Україна поділяє біль угорської країни у цей трагічний день. Про це він повідомив на своїй сторінці у твітері.
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Жахлива аварія автобуса поблизу Будапешта. Співчуваю рідним загиблих і бажаю швидкого одужання пораненим,
– написав глава МЗС.
Окрім цього, речник відомства Олег Ніколенко повідомив, що серед жертв і постраждалих внаслідок ДТП з автобусом українських громадян немає.
Детальніше про аварію
- Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 серпня близько 04:55 ранку.
- Пасажирський автобус з невідомих причин з'їхав з дороги та перекинувся.
- Унаслідок аварії загинули 8 людей, ще 48 осіб зазнали різних травм.
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