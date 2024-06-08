"Ми у точці дуже занижених очікувань": Кулеба натякає на позитивні зміни для України

Міністр закордонних справ України вважає, що скоро Україна буде мати позитивні результати. На його думку, вони можуть здивувати багатьох.

Голова української дипломатії Дмитро Кулеба дещо заінтригував своєю заявою стосовно українських перспектив. На його думку, за важким сезоном прийдуть позитивні зрушення.

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"Результати позитивно здивують"

На думку Кулеби, українці зараз знаходяться у точці дуже занижених очікувань.

Але хоч як би парадоксально це звучало, я думаю, що натомість результати України позитивно здивують і українців, і людей за кордоном,

– наголосив міністр.

На його думку, головне зараз – це зберігати єдність попри будь-які спроби ворога її підривати та "всім разом важко працювати на перемогу і не втрачати надії". Він зазначив, що треба зробити все, щоб зберегти країну та людей. Дмитро Кулеба говорить, що ми маємо триматися та допомагати одне одному: "Ми переможемо. Бережімо цю віру одне в одного та рухаймося вперед".

Водночас він закликав не забігати уперед з прогнозами. На його думку, треба ще літо пережити.

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