Розстріляв українського військовополоненого на Запоріжжі: окупанту повідомили про підозру

В Україні про підозру повідомили солдату російської армії. Загарбник 6 січня розстріляв військовослужбовця Збройних Сил України.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на російського військового, який розстрілював українських військовополонених.

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Окупанту оголосили про підозру

Зловмисником, що розстріляв українського захисника, виявився Дмітрій Курашов – стрілець штурмового загону "Шторм-V" 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу Росії. Відомо, що чоловік був неодноразово засуджений.



Відповідно до даних слідства, 6 січня 2024 року Курашов під час штурму бойових позицій Сил оборони України поблизу населеного пункту Приютне Пологівського району відкрив вогонь на ураження по українському військовополоненому.

Український захисник склав зброю, підняв угору руки, вийшов із бліндажу та, на вимогу російського військового, став на коліна, тим самим підтвердив свій намір щодо здачі у полон. Проте замість полону отримав вогнепальне поранення несумісне з життям,

– розповіли в Офісі Генерального прокурора.

У Службі безпеки України повідомили, що зловмисник здійснив щонайменше 3 прицільні постріли в полоненого українського захисника.



Відомо, що невдовзі бійці Сил оборони контратакували загарбників. Вони захопили у полон Курашова та його співслужбовців.



Під час допиту в СБУ інший полонений військовий російської армії "здав" Курашова. Вже згодом Служба безпеки зібрала й інші беззаперечні докази вини окупанта у вбивстві полоненого бійця ЗСУ.



Так, загарбнику повідомили про підозру за статтею порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.



Відомо, що зловмисник перебуває під вартою. В СБУ зазначили, що наразі триває розслідування для встановлення інших фактів причетності росіянина до воєнних злочинів. Окупанту загрожує довічне ув'язнення.

До слова, у лавах окупаційного війська зловмисник перебував з листопада 2023 року, після укладення контракту на проходження військової служби у збройні сили країни-агресорки замість відбування покарання за крадіжку в одній з колоній на території Росії. Після того, як окупант пройшов відповідну підготовку на одному з військових полігонів у Ростовській області Росії, він був передислокований на Запорізький напрямок.

Ордер Гааги щодо Соколова та Кобилаша: основне

Міжнародний суд у Гаазі видав ордери на арешт російських командувачів за матеріалами СБУ. Один із високопоставлених окупантів відповідав за флот, інший – за авіацію. Обидва влаштували українцям ракетний терор.

Росіяни відповідальні за організацію масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Вони робили це протягом п'яти місяців – з 10 жовтня 2022 до 9 березня 2023. Для здійснення повітряних атак на енергооб'єкти України окупанти використовували крилаті ракети, у тому числі типу 3М14 "Калібр".

Унаслідок ворожих обстрілів загинули та отримали поранення десятки мирних жителів.