Вважав волонтерів рушійною силою для України: на фронті загинув Дмитро Лесич

Україна продовжує втрачати у боротьбі за незалежність своїх найкращих людей. Стало відомо, що на війні проти окупанта загинув військовослужбовець Дмитро Лесич.

За попередніми даними, чоловік загинув під час виконання бойового завдання. До початку вторгнення Лесич працював юристом.

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Дмитро Лесич загинув на війні

Колега військовослужбовця адвокат Максим Попов розповів, що Лесич завжди віддавав перевагу справам, де треба було захистити інтереси громади та людей.

До повномасштабного вторгнення військовий працював над рядом важливих для усього міста та країни проєктів стосовно захисту прав громадян на чисте та безпечне довкілля, об'єктів природно-заповідного фонду, культурної спадщини Одеси, а також збереженні парків, скверів та узбережжя міста від забудови.

"Ще у студентські роки Дмитро був активним та небайдужим громадянином, брав участь у багатьох акціях прямої дії, мирних зібраннях та акціях протесту в місті Одеса", – сказав Попов.

Адвокат зазначив, що 24 лютого 2022 року, після вторгнення Росії, Дмитро одразу пішов записуватись до лав територіальної оборони.



Дмитро Лесич загинув на фронті / Фото з фейсбук-сторінки Максима Попова

Під час першої відпустки Дмитра Максим Попов поспілкувався з Дмитром стосовно того, чому він вирішив піти на фронт. Хлопець розповів, що просто "не зможу жити так, як жив до цього і не зможу просто так сидіти й працювати".

Тому що саме існування не тільки моєї професії, але й моєї держави наразі вирішується, і поставлено питання про існування таких ознак держави як суверенітету, незалежності й інших притаманних сучасним державам рис,

– казав військовослужбовець.

За словами Попова, Дмитро також вважав, що саме волонтерський рух – це "один зі стовпів, на яких тримається оборона нашої держави".

Ви можете долучитися до допомоги родині загиблого військовослужбовця. Для цього можна скористатися реквізитами, які надала мама Дмитра: номер картки – 4149 4378 7219 3659, на ім'я Лесич Л.В.

Приїжджаючи назад в Одесу військовослужбовець казав, що хотів би жити мирним життям. Але, за словами Дмитра, він перебував на фронті та "захищав життя, яким хотів би, щоб жили більшість моїх співгромадян".

"Я не проти того, щоб люди жили мирним життям. Це ті цінності, які, я вважаю, сам покликаний захищати й за які я воюю", – розповідав Дмитро.

Після того, як повернеться з фронту, військовий хотів продовжити займатися юридичною справою та побудувати кар'єру адвоката.

Максим Попов наголосив, що Дмитро загинув, захищаючи нашу Державу та своїх співгромадян.

Свобода, право, незалежність для нього були не пустими словами. Це непоправна втрата для усіх нас, для України. Вічна слава Герою,

– сказав адвокат Попов.