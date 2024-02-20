"Губернатора" Севастополя звинуватили в недотриманні санкцій у Лондоні, але відпустили: причина

Колишній "губернатор" Севастополя Дмітрій Овсянніков зміг вийти під заставу у Великій Британії. Чому лондонський суд відпустив Овсяннікова – читайте на 24 Каналі.

У Європі повно російських шпигунів. Вони зробили висновки зі своїх помилок і тепер буквально "встали з колін", ставши дуже небезпечними. У Британії вважають, що російська агентура на Заході готує війну з НАТО.

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Чому суд відпустив Овсяннікова

Королівський суд лондонського району Саутуарк відпустив під заставу колишнього російського чиновника Дмитра Овсяннікова, який працював "губернатором" Севастополя в анексованому Росією Криму у 2016 – 2019 роках. Під час слухань з'ясувалося, що окрім російського в Овсяннікова виявили і британське громадянство,

– вказано в матеріалі.

Отже, причина нібито цілком законна. Тільки от що цікаво: не відомо, коли і яким чином Овсянніков отримав громадянство Великої Британії. А в британській пресі є відомості, що Овсянніков – перша в історії людина, якій у Великій Британії пред'явлені звинувачення в порушенні санкцій проти Росії.

У чому звинувачують Овсяннікова

Його заарештували в Лондоні 22 січня та звинувачують у порушенні санкційного режиму і відмиванні грошей. Справу Овсяннікова ініціювало британське Національне агентство боротьби зі злочинністю (NCA). Судитимуть його тільки в березні 2025 року, бо справа нібито дуже заплутана, але 5 березня цього року відбудеться попереднє слухання.

Овсянніков пішов з державної служби чотири роки тому, а на його рахунку близько 83 тисяч доларів плюс майже 99 тисяч доларів готівки. Тож тепер він буде змушений залишити і британський, і російський паспорти правоохоронцям, носити електронний браслет, щодня відмічатися в поліції і бути вдома з дев'ятої вечора до п'ятої ранку.

Що відомо про Дмітрія Овсяннікова

В мережі є багато фото Овсяннікова з Путіним. Чоловік народився в Омську і довго працював у російському уряді. У 2016 – 2019 роках був "губернатором" Севастополя, потім повернувся на посаду заступника міністра промисловості та торгівлі. Після нього "губернатором" Севастополя став Міхаіл Развожаєв.

Овсянніков залишив державну службу не просто так. У 2020 році в аеропорту Іжевська стався скандал: він лаявся і відмовлявся показати документи під час посадки. Його звільнили і навіть виключили з "Єдиної Росії".

Через "роботу" в анексованому Криму на Овсяннікова наклали санкції ЄС, США, Велика Британія і низка інших країн. Але вже 2022 року він через суд домігся зняття санкцій, мовляв, вони заважають йому вести бізнес у ЄС.

Неймовірно, але Європейський суд підтримав Овсяннікова, вирішивши, що після відставки чиновник не підтримував зв'язку з російською владою. Із європейського санкційного списку його виключили, проте не з британського.