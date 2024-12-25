Під час російського обстрілу загинув енергетик ДТЕК Дмитро Петленко

Унаслідок чергового терористичного обстрілу російських окупантів 25 грудня загинув енергетик ДТЕК Дмитро Петленко. Трагедія сталася на одній із теплоелектростанцій компанії.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ДТЕК. Дмитру Петленку загинув у віці 51 рік.

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Російська атака забрала життя енергетика ДТЕК

Після проведення пошуково-рятувальних робіт тіло Дмитра було знайдено під завалами. На жаль, чоловік загинув на місці.

Він присвятив понад 30 років свого життя енергетиці, працюючи спочатку на Запорізькій ТЕС. Після окупації Енергодару він продовжив свою роботу на іншій станції, щодня борючись за світло та тепло для українців.

Велика втрата для родини українських енергетиків.

Висловлюємо глибокі співчуття всім, хто знав та любив Дмитра,

– йдеться у повідомленні.

До слова, у ніч на 25 грудня 2024 року російські війська здійснили масований комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного комплексу України, атакуючи ракетами та дронами.

ЗСУ змогли збити 113 з 184 зафіксованих цілей, зокрема крилаті ракети та ударні безпілотники, але деякі енергетичні об'єкти зазнали руйнувань.