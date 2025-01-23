Компанія чиновника часів Януковича отримала від держави 2 мільярди гривень на ремонт ППО, – ЗМІ

Заступник міністра оборони часів Віктора Януковича Дмитро Пляцук та його компанія за період від 2022 по 2024 роки отримали від держави майже 2 мільярди гривень. Ці гроші призначалися на ремонт протиповітряної оборони нашої держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування "Української правди".

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Як ексчиновник часів Януковича отримував гроші на ремонт ППО

За даними журналістів, "Ніжинський ремонтний завод", який займався ремонтом інженерної військової техніки: землерийних машин, десантної техніки, автокранів, після приходу до влади президента-втікача Віктора Януковича різко почав банкрутувати.

Уже у 2015 році Дмитро Пляцук, який раніше був заступником міністра оборони України, заснував компанію "Оборонні технології" і з 2016 року почав викуповувати частинами збанкрутілий ремонтний завод у Ніжині.

На момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну велика частина "Ніжинського ремзаводу" належала компанії Пляцука,

– наголосили журналісти.

Уже у 2022 році держава відчужила об'єкти на території "Ніжинського ремонтного заводу". Через це у квітні 2023 року "Оборонні технології" Пляцука подали до суду та вимагають відшкодування у 40 мільйонів гривень та повернення цих об'єктів компанії.

За словами самого Дмитра Пляцука, наразі ремонт техніки відбувається на інших підприємствах.

За інформацією джерел УП, Пляцук залишив країну 23 лютого за день до вторгнення Росії й повернувся назад лише у вересні 2022 року.

Співрозмовники видання підкреслили, що Дмитро Пляцук наразі виїжджає як чоловік, який має бронь від мобілізації з водієм, який спочатку також виїжджав у відрядження, а згодом отримав інвалідність другої групи.

Журналісти також помічали чоловіка в урядовому кварталі, куди, щоб потрапити, потрібна перепустка. Джерела видання зазначили, що перепустку для Пляцука замовляв секретар народного депутата від фракції "Слуга народу" Ігоря Копитіна, який є головою підкомітету ВР з питань оборонної промисловості.

За даними видання, у 2021 році один із помічників Копитіна навіть мав довіреність від компанії Пляцука на право представляти інтереси та підписувати документи у перемовинах з турецькою оборонною компанією.

"Саме у цей період (коли його помічали в урядовому кварталі – 24 Канал) ухвалювалось рішення про надання чергового державного контракту компанії Пляцука на ремонт десяти зенітно-ракетних комплексів. Ремонт одного ЗРК в середньому вартує близько 20 мільйонів гривень або пів мільйона доларів. При цьому у 2024 році Пляцук мав від держави ще один більший контракт", – зазначено у розслідуванні.

Окрім того, декілька не пов'язаних між собою джерел безпосередньо дотичних до керування державним оборонним комплексом повідомили, що на них здійснювали тиск різні посадові особи з метою співпраці саме з компанією Дмитра Пляцука.

За інформацією співрозмовників "Української правди" у правоохоронних органах Пляцук, використовуючи свої зв’язки, отримує та виконує державні контракти з ремонту ППО без розкриття відомостей щодо походження документації та запчастин.

Також у Міністерстві оборони України у відповідь на запит журналістів повідомили, що за період з 2022 по 2024 роки держава уклала контрактів з підприємством Пляцука на суму 1 982 514 509 гривень.