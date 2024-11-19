Пєскову мариться "війна з НАТО": так він пояснює, чому бойові дії затягнулися

У Кремлі бідкаються, що війна проти України затягнулася. Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що "спеціальна військова операція" триває вже третій рік нібито через протистояння Росії не лише з Україною, а й з НАТО.

Про це розповідає 24 Канал з покликанням на інтерв'ю Пєскова індійському інформагентству ANI. За його слова, до закінчення бойових дій потрібно "ще трохи" часу.

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"Це війна з НАТО"

Пєсков переконує, що початок так званої "спеціальної військової операції" був спрямований проти "київського режиму". Однак, придумують у Путіна, тепер конфлікт розширився до "війни між Росією та НАТО".

Коли все це починалося, це було проти київського режиму. Зараз це триває як війна між Росією і НАТО. Ось чому це зайняло більше часу і триватиме ще трохи,

– заявив він.

Пєсков не надав конкретної відповіді щодо термінів закінчення війни, але традиційно стверджує, що це станеться "щойно Росія досягне своїх цілей".