Назавжди 23: внаслідок ракетного удару на Одещині загинув офіцер ВМС Дмитро Рибальченко

На Одещині внаслідок російського ракетного удару загинув військовослужбовець Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Рибальченко. Його життя обірвалося 18 липня.

Трагічну звістку повідомили в Любашівській селищній раді.

Що відомо про Дмитра Рибальченка?

Дмитро Рибальченко народився 24 лютого 2003 року в селищі Любашівка – там він закінчив Любашівський ліцей №2. Згодом юнак навчався в інституті Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська академія".

З 2020 року Дмитро служив в Збройних Силах України. Після початку повномасштабного вторгнення російських загарбників він продовжив захист Батьківщини.

Відомо також, що Дмитро Рибальченко був офіцером відділення психологічної підтримки персоналу однієї з військових частин Військово-Морських Сил ЗСУ.

Військовий загинув 18 липня 2026 року біля населеного пункту Візирка на Одещині внаслідок ракетного удару.

У цей важкий для всіх нас час ми розділяємо біль втрати та схиляємо голови в глибокій скорботі. Це непоправна втрата для рідних, друзів, нашої громади та всієї України. Війна забирає найкращих. Шана та вічна пам'ять Захиснику!

– написали в Любашівській селищній раді.

Поховання Дмитра Рибальченка відбудеться 22 липня в Одесі.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дмитра Рибальченка. Вічна пам'ять!

Вони віддали життя за Україну