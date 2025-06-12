Рік мріяв про яблуко: на фронті загинув воїн Дмитро Шаповалов, який повернувся з полону у 2023

Україна втратила ще одного вірного сина. На фронті загинув мешканець Вінниччини старший сержант Дмитро Шаповалов.

Воїн два роки тому повернувся з полону. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Самгородок Наш".

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Що відомо про Дмитра Шаповалова

Дмитро Шаповалов був уродженцем села Йосипівка.

З російського полону він повернувся 26 квітня 2023 року. Тоді Інтернет облетіло відео із ним – Дмитро їв яблуко і говорив:

Я про нього рік мріяв, про яблуко.

Після звільнення з полону захисник вирішив повернутися до служби. На жаль, його серце зупинилося 9 червня у населеному пункті Катеринівка Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання.

12 червня Дмитро востаннє повернеться до рідної домівки. Мешканців просять створити живий коридор та вшанувати пам'ять воїна.

Скорботний кортеж з його тілом виїде приблизно о 19:00 12 червня з міста Козятин.

Він проїде через села Флоріанівка та Йосипівка до будинку по вулиці Зарічна, де проживала бабуся та мама воїна. Церемонія прощання відбудеться 13 червня об 11:00.