Захищаючи державу, на фронті загинув депутат Чернівецької міської ради Дмитро Сірман
Джерело:Руслан Запаранюк
Україна, на жаль, втратила ще одного Героя. Так, на фронті загинув Дмитро Сірман із Чернівецької області.
Він був депутатом Чернівецької міської ради кількох скликань та громадським діячем. Про це повідомили у місцевій ОВА.
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Дмитро Сірман загинув за Україну
Справжній патріот, депутат Чернівецької міської ради кількох скликань, громадський діяч. З перших днів повномасштабної війни він боронив Україну зі зброєю в руках. Щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам,
– написав начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.
Нардеп із Чернівців Сергій Рудик розповів, що захисник загинув на Куп'янському напрямку під Синьківкою. Чоловік пішов на фронт добровольцем ще у перші дні повномасштабної війни. За словами побратимам, 1 жовтня Дмитро Сірман мав святкувати своє 60-річчя.
Вчора на війні загинув мій тато. Найкращий українець. Світла і вічна пам’ять, – написав син воїна, Олег Сірман.
Що відомо про захисника
Дмитро Сірман був депутатом міської ради 6-го скликання від партії "Наша Україна". З 2011 по 2014 обіймав посаду директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради.
З 2018 по 2019 був директором ТОВ "Єврошляхбуд". Вже з 2020 року Дмитро Сірман працював заступником Чернівецького міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Був помічником нардепа Сергія Рудика.Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Світла пам'ять!