Ексслідчий Генпрокуратури Дмитро Сус отримав 9 років тюрми: у чому його звинувачують

Вищий антикорупційний суд призначив 9 років в'язниці колишньому слідчому Генеральної прокуратури. Дмитра Суса звинуватили у привласненні та продажі майна, вилученого під час обшуків підпільних казино у Києві.

Вирок щодо ексзаступника одного з Департаментів Генпрокуратури ВАКС ухвалив 31 січня. Про це повідомили в Центрі протидії корупції та згодом підтвердили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше Скандальновідомий експрокурор Дмитро Сус вийшов із СІЗО під заставу

Що відомо про справу Суса

У САП зазначили, що колишнього заступника начальника Департаменту – начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури ВАКС визнав винним за частинами 3, 4 і 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Зауважимо, що йдеться про "привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Сусу призначили 9 років в'язниці з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах та адвокатурі строком на 3 роки та конфіскацію майна. Також його позбавили класного чину старшого радника юстиції та застосували спецконфіскацію до значного переліку предметів.

Прокуратура інкримінувала Сусу привласнення та продаж майна на 814 тисяч гривень, яке було вилучено під час обшуків підпільних казино у Києві (грошові кошти, гральні автомати, столи для покеру і рулеток, барні стільці та навіть відеореєстратор),

– зазначили в Центрі протидії корупції.

Також там додали, у своєму останньому слові Сус заявив, що він сказав все, що хотів по ходу судового розгляду і лише додав: "Ставки зроблені, ставок більше немає".

Чим відомий Дмитро Сус

У 2016-му році його відсторонили від роботи через конфлікт з НАБУ.

У квітні 2017-го Суса звільнили з прокуратури.

У липні цього ж року детективи НАБУ затримали Дмитра Суса на території міжнародного аеропорту "Бориспіль". Його звинуватили у заволодінні чужим майном під час проведення слідчих дій у низці кримінальних проваджень шляхом зловживання своїм службовим становищем.

До речі, восени 2016-го журналісти з'ясували, що Дмитро Сус їздив на автомобілі Audi Q7 вартістю понад 900 тисяч гривень, який, згідно з документами, належав його 85-річній бабусі.

Згодом Солом'янський райсуд Києва відправив Суса під домашній арешт, зобов'язавши носити електронний браслет. У січні 2018 року запобіжний захід змінили на заставу.

Вирок ВАКС може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції.