У такий спосіб він відвідав Барселону та Флоренцію. Деталі повідомили у вівторок, 30 вересня, Офіс генерального прокурора та Національна поліція, передає 24 Канал.

Що відомо про закордонні поїздки Загуменного?

Зверніть увагу! Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, однак на сайті КМДА вказано, що посаду керівника апарату виконавчого органу обіймає Дмитро Загуменний.

За даними слідства, у 2023 році посадовець виїжджав до іспанського міста Барселона під приводом участі у Всесвітньому конгресі Smart City Expo – щорічній триденній виставці. "Відрядження" тривало з 4 до 12 листопада, однак організатори заходу не надсилали запрошення, яке стало підставою для службової поїздки.

Окрім того, у 2024 році чиновник виїжджав до італійського міста Флоренція під приводом участі у конференції Observatory on Re-Generation. Для організації поїздки з 13 до 20 жовтня він знову використав підроблений лист-запрошення.

За результатами цих поїздок посадовець склав письмові звіти про відрядження. Встановлено, що підозрюваний виїжджав за кордон не сам, а у супроводі родини,

– йдеться в повідомленні правоохоронців.

Дії підозрюваного кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу України:

підроблення офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб; повторне підроблення документа;

використання завідомо підробленого документа;

внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Згідно з санкціями інкримінованих статей, максимальне покарання передбачає обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.



Дмитро Загуменний отримав підозру / Фото Нацполіції

Зверніть увагу! Виїзд посадовців за межі України можливий виключно за наявності відповідних розпоряджень про службове відрядження, оформлених на підставі офіційних документів, що підтверджують мету поїздки.

