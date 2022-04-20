У Дніпрі блогерка чекала на "русскій мір" і кликала окупантів: її піймали і передали СБУ
20 квітня 2022 , 19:23Читать новость на русском
Джерело:Дніпро Оперативний
У Дніпрі СБУ передали дівчину, яка активно висловлювала підтрумку окупантам та чекала на їх прихід. Русофілка вела блог, де неодноразово казала, що чекає, коли місто захоплять.
Дівчина, яка живе у Дніпрі, публічно висловлювала свою прихильність "русскому міру" та чекала, коли українців "нарешті захоплять". Її оперативно затримали та передали до Служби безпеки України.
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Блогерка вела трансляції в інстраграмі та закликала "русскій мір" швидше захопити місто.
За даними телеграм-каналів, проросійську блогерку затримали люди з Обухова. Її передали правоохоронним органам.
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