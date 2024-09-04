У Дніпрі та Павлограді чули вибухи: окупанти вдарили балістикою

У Дніпрі та Павлограді ввечері 4 вересня пролунали потужні вибухи. До цього по всій Дніпропетровській області оголошували повітряну тривогу.

Були попередження про можливе застосування балістики ворогом. 24 Канал закликає дніпрян залишатися в укриттях цивільного захисту, щоб вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про вибухи у Дніпрі

Повітряна тривога у Дніпропетровській області пролунала о 18:25. Тоді Повітряні сили попереджали про можливі пуски ворогом балістики.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку,

– писали військові.

Уже о 18:31 Повітряні сили закликали жителів Дніпра прямувати в укриття. Близько 18:32 у місті почули вибухи, про що написали місцеві ЗМІ.

Монітори пишуть, що, за попередніми даними, ворог міг вдарити по місту ракетою типу "Іскандер-М". Журналісти Суспільного о 18:35 написали, що вибухи також чули й в Павлограді.

Через хвилину Повітряні сили закликали жителів Кривого Рогу також іти в укриття.

Станом на 18:53 повітряну тривогу в Дніпропетровській області скасували. Наразі ні в мерії, ні в ОВА не коментували наслідки вибухів у Дніпрі й Павлограді.

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