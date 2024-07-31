У Дніпрі чули вибух: Повітряні сили повідомляють про роботу ППО

Ворог вкотре атакує Україну. Вдень, 31 липня, у Дніпрі місцеві чули вибух.

Про це повідомляють місцеві пабліки та кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал. Зауважимо, що на той момент в області було оголошено повітряну тривогу. Радимо до відбою перебувати в укритті.

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У Дніпрі прогриміли вибухи

О 16:07 на території Дніпропетровської області пролунав сигнал повітряної тривоги. Вже о 16:11 у мережі з'явилася перша інформація про вибухи у регіоні, російські загарбники атакували дронами.

У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– повідомили журналісти.

У Повітряних силах повідомили, що у регіоні тривала робота протиповітряної оборони по розвідувальному дрону. Очільник Дніпропетровської ОВА пізніше підтвердив цю інформацію у своєму телеграм-каналі.

"В області знову працювали оборонці неба. І знову – на відмінно! У регіоні збили ще один розвідувальний БпЛА", – пояснив він.