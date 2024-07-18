У Дніпрі чули вибухи: над областю збили розвідувальний дрон

Російські війська продовжують тероризувати населення України. Зранку 18 липня у Дніпрі жителі міста чули звуки вибухів.

Про це повідомили кореспонденти ZN.UA. Зазначимо, що в області була оголошена повітряна тривога.

Дивіться також Росіяни атакували Полтавщину: пошкоджено цивільний будинок і подвір'я

Вибухи у Дніпрі

Близько 10:20 18 липня у Дніпропетровській області почали лунати сигнали повітряної тривоги.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Вже через 10 хвилин, а саме о 10:30, у Дніпрі прогриміли вибухи.

Ймовірно працює ППО,

– зазначили кореспонденти ZN.UA.

Зрештою, свій коментар о 10:56 дали в Дніпропетровській ОВА.

Над областю збили розвідувальний БпЛА,

– ідеться в повідомленні.

Сергій Лисак зазначив, що по ворожій цілі відпрацював підрозділ ПвК "Схід".

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.