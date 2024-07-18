У Дніпрі чули вибухи: над областю збили розвідувальний дрон
18 липня 2024, 10:33Читать новость на русском
Російські війська продовжують тероризувати населення України. Зранку 18 липня у Дніпрі жителі міста чули звуки вибухів.
Про це повідомили кореспонденти ZN.UA. Зазначимо, що в області була оголошена повітряна тривога.
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Вибухи у Дніпрі
Близько 10:20 18 липня у Дніпропетровській області почали лунати сигнали повітряної тривоги.До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Вже через 10 хвилин, а саме о 10:30, у Дніпрі прогриміли вибухи.
Ймовірно працює ППО,
– зазначили кореспонденти ZN.UA.
Зрештою, свій коментар о 10:56 дали в Дніпропетровській ОВА.
Над областю збили розвідувальний БпЛА,
– ідеться в повідомленні.
Сергій Лисак зазначив, що по ворожій цілі відпрацював підрозділ ПвК "Схід".24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.