Вибухи у центрі Дніпра, у Черкасах працює ППО: залишайтеся в укриттях

У Дніпрі ввечері 4 травня пролунали вибухи. Згодом з'явилися повідомлення про вибухи і в інших містах. Людей закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Інформацію про вибухи поширюють одразу низка місцевих телеграм-каналів, передає 24 канал.

Важливо Усім в укриття: майже по всій території України повітряна тривога

Станом на 20:20 відомо про вибухи у:

Запоріжжі;

Черкасах;

центрі Дніпра.

Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, російські окупанти вдарили по центру Дніпра.

Обстріл прямо по центру Дніпра. З укриттів не виходимо! Чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації. Нелюди, виродки,

– наголосив Філатов.

Тим часом глава Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що на Черкащині спрацювала система ППО. Він закликав не оприлюднювати жодних фото чи відео, а також залишатися в укритті.

Майже у всіх областях України триває повітряна тривога.

Напередодні, 3 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по містах України. Так, ворожі ракети поцілили у:

центр Харкові – 2 людини отримали поранення. За даними Центру екстреної меддопомоги, жінку віком близько 40 років забрали до лікарні у стані середньої тяжкості.

Львові – голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що росіяни випустили по регіону 6 ракет, 2 з яких збила ППО. Атака була з Каспійського моря стратегічними бомбардувальниками. 3 ворожі ракети влучили у 3 цілі – електричні підстанції залізниці. Внаслідок цього зупинили рух потягів на під'їзді до Львова. Частина міста залишилася без світла, води, інтернету та мобільного зв'язку. Також без струму були 12 населених пунктів.

Яка ситуація на фронті

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що армія ворога продовжує тримати напругу на фронті, не гребуючи нічим. Наші війська героїчно втримують лінію фронту, хоча окупанти з усіх сил тиснуть перед 9 травня.

Ситуація на фронті у порівнянні з останніми днями суттєвих змін не зазнала. Росіяни все ще намагаються прорватись на трьох напрямках: Ізюмський, Запорізький та Херсонський,

– повідомляє Олексій Арестович.

За словами радника ОП, на лінії зіткнень йдуть тактичні дії, ворог не просувається, навіть попри перевагу у засобах, які вони мають.

Арестович заявив, що війна буде довгою і кривавою: дивіться відео