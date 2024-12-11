У Дніпрі чутно вибухи: ворог запустив у напрямку міста ракету

У Дніпрі близько 11 години прогриміли вибухи. До цього в області оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Дніпрі

Тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 10:45. Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

– писали військові.

Через 15 хвилин Повітряні сили написали про рух крилатої ракети на Дніпропетровщину. За даними військових, вона тримала рух на Кам'янське.

Журналісти Суспільного повідомили про гучні звуки у Дніпрі об 11:05.

"У Дніпрі чутно звук вибуху", – зазначили кореспонденти.

Об 11:14 у Дніпропетровській області пролунав відбій повітряної тривоги. Про наслідки ворожої атаки по місту в ОВА або мерії поки що не писали.

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