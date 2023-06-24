У Дніпрі декілька будинків зруйновано вщент внаслідок атаки окупантів: є постраждалі
24 червня 2023, 04:27Читать новость на русском
Джерело:Борис Філатов
Під час масованої атаки росіян вночі проти 24 червня під удар потрапив приватний сектор Дніпра. На жаль, є постраждалі серед жителів міста.
Про ситуацію у місті повідомив мер Борис Філатов. Він наголосив, що на місці "прильотів" не було жодної військової цілі.
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У Дніпрі – серйозні руйнування
Міський голова розповів, що окупанти знову обстріляли приватний сектор. За його словами, після цинічної атаки росіян декілька будинків зруйновані вщент.
Величезна вирва після вибуху. Є постраждалі. Всі служби працюють,
– написав Філатов.
Й додав, що усі подробиці щодо наслідків обстрілу Дніпра згодом опублікує військово-цивільна адміністрація.
Вибухи у Дніпрі: що відомо
- Близько 1:42 на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу. Приблизно через годину в місті почули перші вибухи, а о після 3:00 – повторні.
- Спочатку у Повітряних Силах попереджали про Х-22 в напрямку Дніпра. Після цього там розповіли про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. Сирени сповістили про відбій в області аж після 4:00.
Коротко про масовану атаку Росії
- Вночі та під ранок 24 червня вибухи чули в низці міст України. Тільки навколо Києва нашій протиповітряній обороні вдалося знищити понад 20 ворожих ракет, що летіли з Каспію.
- Водночас місцева влада повідомила, що у Солом'янському районі уламки впали на багатоповерхівку, там почалась пожежа. Також вони влучили й в автомобільну стоянку.
- У Харкові було щонайменше 3 "прильоти", один з яких – по газовій трубі. За попередньою інформацією, окупанти били ракетами С-300.
- Кілька вибухів чули вночі і у Кропивницькому. Місцева влада закликала не панікувати. "Нічого в мережі не повідомляємо. Віримо в наші ППО! З укриттів ні кроку", – писав у телеграмі голова ОВА.