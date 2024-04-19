У Дніпрі горить п'ятиповерхівка: кількість постраждалих зросла, під завалами можуть бути люди

Росія вдосвіта атакувала Дніпро ракетами. У місті пролунало декілька вибухів. Влада повідомила про частково зруйновану багатоповерхівку.

Вибухи в Дніпрі пролунали декілька разів. Зокрема, о 5:10, 5:13, 5:19 люди чули серію гучних звуків.

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Що відомо про атаку по Дніпрі

У Дніпрі горить п'ятиповерхівка. Вона частково зруйнована. Під завалами можуть бути люди. Наразі, попередньо, шестеро постраждалих,

– заявив очільник ОВА.

За його даними, це не єдині руйнування в регіоні. Сергій Лисак повідомив, що:

на Криворіжжі пошкоджений інфраструктурний об'єкт,

є руйнування й на Синельниківщині. На жаль, там загинула жінка.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пояснив, що більше інформації повідомить згодом та закликав людей подбати про свою безпеку. Адже станом на 6:37 19 квітня у регіоні тривала тривога через загрозу атаки безпілотниками.

Вже о 6:56 29 квітня мер міста Борис Філатов повідомив, що Росія атакувала самісінький центр міста та поранила цивільних людей.

Постраждалих вже дев'ять. Стежимо за інформацією ОВА,

– уточнив посадовець.



Атака росіян по Україні