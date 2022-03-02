У Дніпрі та Кривому Розі працюють "антидронові групи": вони збивають підозрілі безпілотники

Росія застосовує всі методи у нахабній та кровавій війні проти України. Ворог вивчає нашу територію завдяки дронам, щоб завдавати точних ударів.

Війна в небі

Українській армії доводиться оперативно приймати виклики. За інформацією поліції, в Дніпрі та Кривому Розі працюють "антидронові групи".

Варте уваги У судно під прапором Бангладешу, яке стоїть в порту Ольвія, влучила ракета Росії

Повідомляється, що збивають всі підозрілі безпілотники в небі.

Зауважимо, що станом на 2 березня у війні проти України Росія втратила 5840 військових. Також наші війська знешкодили 30 літаків, 31 гелікоптер та до 211 танків.

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