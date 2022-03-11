У Дніпрі локалізували пожежу через авіаудар окупантів
11 березня 2022 , 09:33Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал ДСНС України
Окупанти зранку 11 березня обстріляли Дніпро з допомогою літаків. Рятувальники повідомили, що їм вдалося локалізувати пожежу, яка виникла внаслідок авіаудару.
На своєму телеграм-каналі пресслужба ДСНС України зазначила, що внаслідок авіаударів загинула одна людина. Також відомо про поруйновані будівлі.
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Рятувальники уже локалізували пожежу у Дніпрі
Зокрема, станом на 08:45 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на площі 500 квадратних метрів. Вона виникла внаслідок авіаудару по будівлі взуттєвої фабрики у Новокодатському районі міста Дніпра.
Дивіться, як рятувальники локалізують пожежу у Дніпрі:
- Зазначимо, що про повітряну тривогу містян сповістили близько 04:35.
- Самі вибухи пролунали за годину, близько 06:10.
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