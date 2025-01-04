У морзі Дніпра мародери обікрали загиблих військових на понад 1,5 мільйона гривень

У Дніпрі судитимуть членів організованої групи, які викрали з рахунків загиблих військових сумарно понад 1,5 мільйона гривень. Вони отримали доступ до моргу, де забирали у воїнів телефони й сімки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної прокуратури.

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Що відомо про мародерство у моргу з військовими

За данними слідства, обвинувачені, залучивши працівника бюро судово-медичної експертизи, на території моргу викрадали SIM-картки та мобільні телефони загиблих українських військових. Також серед угрупування був ІТ-шник, який надалі змінював паролі й отримував повний доступ до онлайн-банкінгу полеглих воїнів.

У подальшому обвинувачені знімали готівку, оформлювали кредити на імена загиблих та переводили гроші на власні рахунки,

– розповіли правоохоронці.

Загалом зловмисникам вдалося обікрасти 20 потерпілих. Загальна сума збитків склала понад 1,5 мільйона гривень. Наразі всі учасники групи перебувають під вартою.

Мародери грабували полеглих військових ЗСУ / фото прокуратури

Обвинувальний акт стосовно організатора та чотирьох учасників за фактами крадіжки, шахрайства та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вже скерували до суду.