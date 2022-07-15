У Дніпрі місцеві знову почули вибухи: тривоги не було

У Дніпрі знову повідомляють про вибухи. Цього разу у місті не було оголошено повітряної тривоги.

Інформацію передали кореспонденти Суспільного. Повідомлення про повторні звуки вибухів з'явилось о 23:48 15 липня.

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Не нехтуйте правилами безпеки

Повторні вибухи при відсутності повітряної тривоги мешканці Дніпра можуть ймовірно чути унаслідок пожежі, що спалахнула на місцевому підприємстві після нещодавнього ворожого "прильоту". Разом з тим, слід все одно бути обережними та дотримуватись правил безпеки.

Додамо, що сигнал повітряної тривоги пролунав по всій території Дніпропетровської області близько 19:50 15 липня. Близько 21 години у Дніпрі місцеві мешканці почали повідомляти про перші вибухи. Про відбій повітряної тривоги на Дніпропетровщині сповістили близько 21:30.

"Прильоти" по Дніпру 15 липня: що відомо

Мешканці Дніпра ввечері 15 липня повідомляли, що чули у місті 3 – 4 вибухи. Мерія попередила про можливі перебої із водопостачанням в одному з районів населеного пункту унаслідок удару російських окупантів.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ згодом повідомили, що декілька ворожих ракет влучили по дніпровському промисловому підприємству. Стало відомо, що 4 ракети типу Х-101 при цьому вдалось збити українській протиповітряній обороні. Попередньо, росія атакувала Дніпро з Каспійського моря, здійснивши запуск ракет з літаків Ту-95 МС.

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що окрім місцевого промислового підприємства, ворожі "прильоти" зафіксовано також по жвавій вулиці неподалік нього. За підтвердженою інформацією, на жаль, російські ракети забрали життя щонайменше трьох людей, ще 15 – отримали поранення. Масштаби руйнувань наразі з'ясовують.

До слова, про вибухи під час повітряної тривоги 15 липня повідомляли також мешканці Кременчука, що у Полтавській області. Проте в ОВА станом на початок нової доби 16 липня зауважили, що інформації про влучання в об'єкти, руйнування чи постраждалих наразі немає.

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