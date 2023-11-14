У Дніпрі зловмисники на Lexus кинули гранату в чоловіка через борги: момент потрапив на відео

У Дніпрі 13 листопада зловмисник кинув гранату в чоловіка. Коли поліція намагалася затримати нападників, вони викинули на дорогу ще одну гранату.

За правопорушниками довелося влаштувати погоню. Правоохоронці навіть показали відео зі спецоперації.

Дивіться також В халаті та з просеко: у Дніпрі чоловік на повну гучність слухав пісню про "Росію-мать"

Подробиці інциденту у Дніпрі

3 листопада близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення про вибух на проспекті Свободи в Новокодацькому районі міста. Очевидці повідомили, що невідомі з автомобіля Lexus кинули гранату в бік чоловіка, який перебував на вулиці.

Нападники кинули гранату в чоловіка: відео

Внаслідок вибуху 51-річний потерпілий отримав осколкові поранення. Його госпіталізували до лікарні.

Поліція одразу ввела у місті спецоперацію – розпочалась погоня за зловмисниками. Тікаючи від правоохоронців, чоловіки викинули з автомобіля гранату Ф-1, яка не вибухнула. А потім, через декілька кварталів – пістолет Макарова.

Поліція показала кадри з погоні: дивіться відео

Поліцейські наздогнали правопорушників та заблокували їхній автомобіль на перехресті вулиці Павлова та Академіка Белелюбського. Зловмисники забарикадувалися в автівці, однак спецпризначенці КОРД їх таки пов'язали.

Причина конфлікту – борги

Зловмисникам виявилися двоє чоловіків – це брати віком 47 та 53 років. Встановлено, що у нападників з потерпілим виник майновий конфлікт на ґрунті боргових зобов'язань.

Нападників одразу затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами) Кримінального кодексу України. Слідчі дії ще тривають.

Кадри з операції: фото Нацполіція

До спецоперації були залучені спецпризначенці КОРД, патрульні поліцейські, кримінальна поліція, слідчі та інші правоохоронні структури. На місці роботою правоохоронців керував начальник ГУНП в Дніпропетровській області Олександр Ганжа.

Поранений чоловік наразі перебуває у лікарні. Подробиці його стану ще невідомі.