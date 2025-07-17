У Дніпрі та області пролунала серія вибухів

Російські війська продовжують атакувати мирні міста України. У ніч на 17 липня в Дніпрі та області пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Дніпрі та Самарі?

Російські війська атакували Дніпро та Самар у ніч на 17 липня. В містах пролунала серія вибухів.

У Дніпрі та Самару чутно звуки вибуху,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що о 00:07 у Повітряних силах повідомляли про рух російських ударних БпЛА в напрямку Дніпра.

Вже о 00:21 очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі пролунали гучні вибухи.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, що у ніч на 16 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на Вінницю та Кривий Ріг. Внаслідок ворожого удару є руйнування та постраждалі.