У Дніпрі та області пролунала серія вибухів
- У ніч на 17 липня в Дніпрі та області пролунала серія вибухів, спричинена атаками російських військ.
- Про рух російських ударних БпЛА в напрямку Дніпра повідомляли о 00:07, а о 00:21 пролунали гучні вибухи.
Російські війська продовжують атакувати мирні міста України. У ніч на 17 липня в Дніпрі та області пролунали вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибухи у Дніпрі та Самарі?
Російські війська атакували Дніпро та Самар у ніч на 17 липня. В містах пролунала серія вибухів.
У Дніпрі та Самару чутно звуки вибуху,
– йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що о 00:07 у Повітряних силах повідомляли про рух російських ударних БпЛА в напрямку Дніпра.
Вже о 00:21 очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі пролунали гучні вибухи.
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Нагадаємо, що у ніч на 16 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на Вінницю та Кривий Ріг. Внаслідок ворожого удару є руйнування та постраждалі.