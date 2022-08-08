На Дніпропетровщині під час повітряної тривоги чули вибух

ЗМІ близько 20:29 8 серпня повідомили, що на Дніпропетровщині чули вибух. У місті триває повітряна тривога.

Офіційного підтвердження або спростування прильоту наразі немає. Повітряну тривогу оголосили у багатьох містах України.

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На Дніпропетровщині про небезпеку сповістили о 19:53. Вже о 20:08 з'явилися перші повідомлення про вибухи.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що вибухи – у Кривому Розі. За попередніми даними, це – не "приліт", а робота ППО.

Тим часом у Дніпрі у фури, яка перебуває на території міста, вибухнуло колесо. Людей закликають не лякатися, якщо вони чули цей звук.

Яка ситуація на Дніпропетровщині

Коли оголошують повітряну тривогу, необхідно терміново йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Микола Лукашук – голова ДОР – заявив, що упродовж доби російські загарбники декілька разів обстріляли Криворізький район. Ворог вдарив по Великій Костромці. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля місцевого ліцею.

Окрім того, через обстріл пошкоджено газопровід. Без газу залишилися приблизно 300 осель. За словами Лукашука, наразі тривають відновлювальні роботи.

З РСЗВ окупанти били і по прикордонних територіям Апостолівської та Широківської громад. За межами села Ганнівка горіла суха трава. На щастя, внаслідок обстрілів жодна людина не постраждала, – мовиться у повідомленні.

Голова ДОР наголосив, що ситуація в області – контрольована. Окупантів у регіоні – немає.

Лукашук нагадав місцевим жителям не нехтувати правилами безпеки. Він закликав людей берегти себе та близьких.

"Триває шостий місяць звитяжної боротьби України проти російських окупантів. Віримо в ЗСУ, в президента, працюємо на свою державу. В планах – тільки Перемога, і ніяк інакше", – підсумував Лукашук.

Українцям нагадують, що варто довіряти інформації лише з офіційних джерел. Це допоможе оперативно отримувати правдиві дані про ситуацію в Україні та не стати жертвою російських фейків.

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