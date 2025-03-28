У Дніпрі після атаки – пожежі: є пошкодження у житловому секторі
- У Дніпрі після атаки ввечері 28 березня виникли пожежі та пошкодження у житловому секторі.
- Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав жителів залишатися в безпечних місцях через небезпеку ударних дронів-камікадзе.
У Дніпрі відомо про наслідки ворожої атаки ввечері 28 березня. Там спалахнули пожежі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
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Що відомо про наслідки обстрілів Дніпра
Сергій Лисак розповів, що у Дніпрі лунають вибухи. Через атаку БпЛА виникло кілька пожеж.
Попередньо, є пошкодження в житловому секторі. Вся інформація уточнюється,
– сказав посадовець.
Він також закликав жителів міста залишатися в безпечних місцях, а також берегти себе і близьких.
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До слова, у Дніпрі до цього чули потужні вибухи. Повітряні сили попереджали про небезпеку ворожих ударних дронів-камікадзе типу "Шахед".
Як ворог атакував Дніпро 27 березня
- Російська армія також атакувала Дніпро вночі 27 березня. Внаслідок цього було понівечено підприємства, пошкоджено понад 60 авто і 10 багатоповерхівок, а також є постраждалі.
- За даними начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, за допомогою тоді звернулося троє осіб – 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років. Усім допомогу надали на місці.
- Лисак також додав, що загалом у небі над Дніпропетровською областю 27 березня наші захисники знищили 6 ворожих БпЛА. Пожежі, які виникли у Дніпрі внаслідок атаки загасили рятувальники.
- Тим часом російська пропаганда цинічно брехала, що атакувала у Дніпрі "важливі військові об'єкти", а не цивільні будинки. Ці фейки спростували у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголосили, що атакувати цивільні об'єкти – терористична тактика Росії. Російська пропаганда неодноразово оголошувала "військовими базами" лікарні, школи й житлові будинки, які ставали мішенню для ударів Росії.
- Варто наголосити, що загалом в ніч на 27 березня Росія запустила по Україні балістичну ракету "Іскандер-М", а також 86 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів різних типів. Повітряні сили підтвердили збиття 42 ударних БпЛА, 26 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.